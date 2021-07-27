Получивший травму Храмцов помог Ларину перед боями на ОИ в Токио

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Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов заявил, что завоевавший золото Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов с травмой руки помогал готовиться к боям партнёру по национальной команде Владиславу Ларину.
Получивший травму Храмцов помог Ларину перед боями на ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Вчера Максим Храмцов стал олимпийским чемпионом. Но есть же ещё и наши будни. И сегодня Храмцов помогал Владиславу Ларину готовиться к предстоящим боям. Уже в 08:20 мы выехали в зал, где проходят поединки. Максим сначала помог Владиславу размяться перед поединками, только потом поехал в медицинский центр», — цитирует Иванова РИА Новости.

Напомним, что Храмцов травмировал руку в первом бою Олимпийских игр. Несмотря на травму, россиянин одержал три победы и завоевал золотую медаль Олимпиады в весовой категории до 80 кг.

Ларин победил в трёх боях подряд на турнире в весе свыше 80 кг и вышел в финал, который состоится 27 июля в 15:45 мск.

Ранее Храмцов рассказал, кому посвящает победу на ОИ в Токио.

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