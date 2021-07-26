Храмцов рассказал, кому посвящает победу на Олимпийских играх

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Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль Олимпийских игр в категории до 80 кг, признался, что посвящает победу своей матери.
Храмцов рассказал, кому посвящает победу на Олимпийских играх
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Пока ещё не осознал, что стал первым Олимпийским чемпионом по тхэквондо из России. Ощущения похожие с дебютным титулом чемпиона мира, который я выиграл в 2017-м. Следующие Игры в Париже всего через три года, буду готовиться теперь к ним. Что касается же сегодняшней победы, хочу посвятить её своей маме, которой не стало полгода назад. Я вспоминал её сегодня перед каждым боем», — цитирует Храмцова Telegram-канал ОКР.

В финале 23-летний россиянин победил иорданца Салеха Эльшарабати со счётом 20:9.

Ранее олимпийский чемпион Храмцов рассказал, кому подарит призовую машину за победу на Играх.

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