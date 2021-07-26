Олимпийский чемпион Храмцов рассказал, кому подарит призовую машину за победу на Играх
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«Подарю своему отцу. Он всё детство, когда я уходил на тренировки, говорил: «Когда ты мне машину уже подаришь?» Потому отец будет ездить на ней», — цитирует Храмцова «Матч ТВ».
Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке турнира по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала три золотые медали в третий день Олимпиады в Токио.