Сборная России завоевала три золотых медали в третий день Олимпиады в Токио

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Сборная России завоевала пять наград по итогам второго соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио.
Сборная России завоевала три золотых медали в третий день Олимпиады в Токио
  • Reuters

25 июля россияне принесли в копилку три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина одержала победу в командном многоборье. Причём золото в данной дисциплине стало первым для российских спортсменов с 1996 года.

Тхэквондист Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг. Таким образом, он принёс в актив России первую в истории победу в данном виде спорта.

В финале женского одиночного турнира в фехтовании на саблях София Позднякова одолела соотечественницу Софью Великую. Таким образом, россиянки принесли команде золото и серебро.

Прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках с десяти метров.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Латвию в мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3.

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