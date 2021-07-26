Сборная России завоевала три золотых медали в третий день Олимпиады в Токио

Сборная России завоевала пять наград по итогам второго соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио.

25 июля россияне принесли в копилку три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина одержала победу в командном многоборье. Причём золото в данной дисциплине стало первым для российских спортсменов с 1996 года.

Тхэквондист Храмцов завоевал золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 80 кг. Таким образом, он принёс в актив России первую в истории победу в данном виде спорта.

В финале женского одиночного турнира в фехтовании на саблях София Позднякова одолела соотечественницу Софью Великую. Таким образом, россиянки принесли команде золото и серебро.

Прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках с десяти метров.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Латвию в мужском олимпийском турнире по баскетболу 3×3.