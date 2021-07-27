Тхэквондист Ларин завоевал золото Олимпиады в Токио
Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио.
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
В финальном поединке турнира в весовой категории свыше 80 кг Ларин одержал победу над македонцем Деяном Георгиевски.
Бой завершился со счётом 15:9 в пользу российского спортсмена.
Ранее сообщалось, что Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.
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