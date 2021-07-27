Тхэквондист Ларин завоевал золото Олимпиады в Токио

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио.

В финальном поединке турнира в весовой категории свыше 80 кг Ларин одержал победу над македонцем Деяном Георгиевски.

Бой завершился со счётом 15:9 в пользу российского спортсмена.

Ранее сообщалось, что Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.