Без жалости: как тхэквондист Ларин разгромил соперников и стал олимпийским чемпионом

Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в категории свыше 80 кг на Играх в Токио. Российский тхэквондист разгромил своих соперников на пути к финалу с общим счётом 70:9, а в решающем бою тактически превзошёл представителя Северной Македонии Деяна Георгиевски. Таким образом, 25-летний спортсмен поддержал почин коллеги Максима Храмцова, накануне завоевавшего золото в категории до 80 кг, и помог национальной команде выиграть медальный зачёт в своём виде спорта.

На Олимпийских играх в Токио тхэквондо стало поистине российским видом спорта. Удивительно, но в единоборстве, в котором исторически доминировали корейцы, добившиеся значительного прогресса отечественные атлеты завоёвывали медали каждый день. В субботу бронзу взял Михаил Артамонов, в воскресенье серебро «выгрызла» миниатюрная Татьяна Минина, выступавшая из-за ограниченной программы на Играх в несвойственной для себя категории.

Наконец, в понедельник Максим Храмцов «намыл» первое в истории страны золото на Олимпиаде в своём виде спорта. В категории до 80 кг он не оставил шансов соперникам, несмотря на рецидив травмы руки. Уже после окончания турнира чемпиону был диагностирован внутрисуставной перелом.

На следующий день повторить успех товарища по сборной в самой тяжёлой категории (свыше 80 кг) имел все шансы Владислав Ларин. Организаторы удостоили его первого номера посева на олимпийском турнире. 25-летний уроженец Карелии с 2015-го собрал полный комплект наград на чемпионатах мира. В 2019-м он, наконец, завоевал золото первенства планеты в Манчестере. А на предолимпийском ЧЕ россиянин взял серебро.

Вдобавок в Японии ему повезло с турнирной сеткой. Второй и третий номера — кореец Ин Кё Дон и действующий чемпион мира в тяжёлом весе из Кубы Рафаэль Альба попали в другую половину. Таким образом, встретиться с ними отечественный атлет мог только в решающем противостоянии.

Зато в первом круге он получил, пожалуй, наиболее популярного среди всех участников соревнования соперника — Питу Тауфатофуа. Известен он не своими результатами, а яркими проходами на церемониях открытия Олимпиад. Обмазанный маслом спортсмен в национальном костюме с флагом родной Тонги надолго запомнился болельщикам. В 2018-м он представил свою страну на зимних Играх в Пхёнчхане, где выступил в лыжных гонках.

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Впрочем, шансов противостоять Ларину у Тауфатофуа, конечно, не было. Описывать ход встречи не имеет особого смысла. Владислав выиграл за явным преимуществом — 24:3. Единственным положительным моментом для Питы стал удачный приём во втором раунде, который принёс ему три балла. «Масляный тхэквондист» остался восхищён уровнем своего оппонента.

«Не понял, как он набрал очки. Но потом я получил очень сильный резкий удар. Просто не мог ничего поделать с этим. Попробовал несколько различных штук, но он знал, что я предприму. Вот почему он лучший в мире. Я поздравляю его и всю Россию. Испытываю большое уважение к этому парню», — приводит слова Тауфатофуа «Матч ТВ».

В четвертьфинале о равной борьбе тоже приходилось только мечтать, хотя Ларин встретился с призёром чемпионатов мира и Европы Иваном Трайковичем. Правда, все его основные достижения пришлись на начало 2010-х, а в последние годы словенец значимых успехов не добивался, если не считать бронзы на континентальном турнире в Казани в 2018-м. В итоге больше баллов, чем скромный тхэквондист из Тонги он набрать не сумел — 3:16.

Причём оппонент сумел даже открыть счёт благодаря удачному удару в тело. Но фаворит ответил двумя точными «выстрелами» ногой в голову, за которые получил суммарно шесть очков и стремительно ушёл в отрыв. В дальнейшем он уже спокойно наращивал своё преимущество, стараясь экономить силы. Трайкович пытался атаковать, но делал это несколько обречённо. Иван сам прекрасно понимал, что разница в классе между ним и россиянином слишком велика.

В полуфинале Владислав вовсе сошёлся с непонятно как дошедшим до этой стадии Сунь Хонджи. 27-летнего китайца сложно было назвать претендентом на медали, ведь даже на ОИ он отобрался в последний момент, выиграв олимпийский квалификационный турнир в Иордании в мае текущего года. Выступил он и на последнем ЧМ, где вылетел уже в 1/16 финала. Однако в Токио Хонджи удалось совершить настоящее чудо. Он последовательно выбил сильного британца Махаму Чо и призёра ЧЕ хорвата Ивана Шапину.

Впрочем, Ларину он противопоставить ничего не смог и проиграл даже крупнее, чем Тауфатофуа — 3:30. Некое подобие борьбы сохранялось лишь в первом раунде, когда представитель Поднебесной набрал свой первый балл. Во втором у него уже начались серьёзные проблемы. Россиянин принялся буквально избивать скромного оппонента, нанося удары сериями. В целом за две минуты он отметился восемью точными попаданиями, один из которых пришёлся в голову. В заключительном отрезке фаворит просто довершил начатое.

Ну, а в решающем противостоянии отечественный атлет встретился и вовсе с «золушкой» в лице Деяна Георгиевски. Болельщики ждали в финале Кё Дона или Альбу, но малоизвестный 22-летний македонец, занимающий в мировом рейтинге в категории свыше 80 кг только 39-е место, выбил из борьбы обоих. Сначала он в тяжелейшем поединке сломил сопротивление кубинца — 11:8, а затем побил и корейца — 12:6. С одной стороны, Ларин просто обязан был выигрывать. С другой, его оппонент уже совершил пару сенсаций, и над ним ничто не довлело. А в случае победы он мог принести своей стране первое олимпийское золото за 37 лет.

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В результате Георгиевски несмотря на звание явного андердога удалось навязать Владиславу борьбу. Первый раунд вовсе получился предельно осторожным и не слишком зрелищным. Соперники не спешили идти в атаку и немного нервничали. В итоге они набрали всего два балла, оба достались отечественному спортсмену. Сначала соперника оштрафовали за прихват, а затем сам россиянин нанёс точный удар кулаком в корпус. Тренеры македонца зачем-то решили взять челлендж в самом начале боя, но повтор показал, что судья был прав.

Зато второй отрезок вышел куда более весёлым. Деяну удалось сравнять счёт, но Ларин тут же отметился двумя точными киками, в том числе в голову, и вновь обозначил превосходство. Георгиевски сдаваться не собирался и пошёл в довольно активный размен, буквально выгрызая каждый балл. А с сиреной он поймал оппонента на ошибке и вернул финалу интригу.

К счастью, в заключительном раунде сказался класс фаворита. Ближе чем на два очка он к себе македонца больше не подпускал, а затем вовсе начал наращивать преимущество. В свою очередь, его наставник вовремя взял челлендж, чтобы дать подопечному передохнуть. В последние секунды оппонент даже отказался от борьбы и поздравил Ларина с абсолютно заслуженной победой — 15:9.

Так, россияне завоевали два олимпийских золота за сутки в тхэквондо, хотя до этого в активе страны не было ни одного. Мало того, отечественные тхэквондисты уверенно выиграли и медальный зачёт в своём виде спорта с четырьмя наградами в общей сложности.