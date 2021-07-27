Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио
Россиянин Владислав Ларин вышел в финал турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг на Олимпийских играх в Токио.
- © РИА Новости / Павел Лисицын
В бою 1/2 финала Ларин одержал победу над Сунь Хонджи из Китая.
Поединок завершился со счётом 30:3 в пользу российского спортсмена.
Ранее сообщалось, что Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.
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