Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио

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Россиянин Владислав Ларин вышел в финал турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

В бою 1/2 финала Ларин одержал победу над Сунь Хонджи из Китая.

Поединок завершился со счётом 30:3 в пользу российского спортсмена.

Ранее сообщалось, что Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.

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