Исторический триумф: Храмцов первым из российских тхэквондистов стал олимпийским чемпионом

Максим Храмцов стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории до 80 кг. Уроженец Нижневартовска завоевал первое для страны золото в своём виде спорта. В финале соревнований 23-летний спортсмен одолел представителя Иордании Салеха Аль-Шарабати со счётом 20:9. Благодаря этой победе сборная России поднялась на четвёртое место в медальном зачёте по итогам трёх стартовых дней.

Сборная России по тхэквондо шла на Олимпиаде в Токио по нарастающей. Михаил Артамонов начал с бронзовой медали в весовой категории до 58 кг, а на следующий день Татьяна Минина стала серебряным призёром в весе до 57 кг. От Максима Храмцова, выступающего среди спортсменов до 80 кг, резонно было ожидать следующего шага, уже на высшую степень пьедестала почёта.

Тем более что для 23-летнего уроженца Нижневартовска это была вполне достижимая цель. В 2017 году он уже сотворил историю, став первым российским чемпионом мира среди мужчин, после чего ещё неоднократно выигрывал этапы Гран-при, а также взял чемпионат Европы в нынешнем году. В Токио Храмцов получил первый номер посева, позволявший до финала избегать боёв с главными соперниками — чемпионом Рио Шейком Саллахом Сиссе из Кот-д’Ивуара и двукратным победителем первенств планеты Миладом Бейги из Азербайджана.

В первом поединке Храмцов встречался с Файсалом Савадого, представляющим Буркина-Фасо. Эта схватка сильно отличалась от всех других на Олимпиаде. В первом двухминутном раунде соперники никак не могли совершить результативных действий, хотя попыток пробить в корпус у Храмцова было немало. Он смог заработать лишь одно очко за «гамджом» — нарушение со стороны африканца. Только после перерыва россиянин сумел достать Савадого и ударить его в бок.

В третьем раунде последовал и первый удар со стороны африканца, но Храмцов моментально отметил ему тем же. После этого соперники наконец-то раскрылись, и россиянину даже удалось достать до головы оппонента. В концовке его немного повело, и судья дважды присудил баллы Савадого за «гамджомы», но победа всё равно досталось российскому тхэквондисту.

Если с африканцем Храмцов столкнулся впервые, то следующий соперник был ему прекрасно знаком. С хорватом Тони Канаетом Они боролись уже восемь раз, и всегда победителем выходил россиянин, в том числе на двух турнирах непосредственно перед Олимпиадой.

Храмцову снова понадобилось время для раскачки, но всё же в первом раунде он нанёс сложный удар в голову. В следующей двухминутке Канает пытался отыграться, но получил контратаку в шлем, после которой россиянина уже невозможно было остановить. Он так набросился на соперника, что одним из своих ударов в корпус даже вытолкнул его за пределы додянга, а это принесло один лишний балл. Храмцов не останавливался, и судьям пришлось ещё до конца раунда закончить бой — Канает так и не набрал ни одного очка, сумев лишь порвать рукав добока.

За выход в финал Храмцов спорил с египтянином Сейфом Эйссой, которому тоже ещё не проигрывал прежде по ходу карьеры. Более того, российский тхэквондист даже не позволял ему набрать больше семи очков за поединок. Пятая встреча между ними оказалась для Эйссы самой неудачной. После минутного затишья африканец решился на удар кулаком, но этим лишь спровоцировал атаку в голову. В дальнейшем Храмцов ещё два раза попадал ему в шлем, в то время как египетский спортсмен не решался хотя бы подобраться на дистанцию для удара. Бой закончился со счётом 13:1 — на пути к финалу Храмцов отдал соперникам всего семь очков.

Ещё перед полуфинальной схваткой стало известно, что оба главных претендента на золото не смогут на него рассчитывать. Сиссе в первом круге уступил марокканцу Ашрафу Махбуби, а Бейги не смог ничего поделать с представителем Узбекистана Никитой Рафаловичем. При этом ни тот, ни другой обидчик фаворитов не стал соперником Храмцова — их обоих поочерёдно победил иорданец Салех Аль-Шарабати.

С его соотечественниками у российских тхэквондистов особые отношения. Пять лет назад Алексей Денисенко боролся за олимпийское золото с иорданцем Ахмадом Абугаушом и потерпел поражение. У Храмцова появился прекрасный шанс взять реванш, и он отлично знал, как это сделать, так как уже побеждал Аль-Шарабати в 2018 году.

Как и в предыдущих поединках, россиянин не стал бросаться в бой. Но всё-таки в середине периода пробил в корпус и заработал первые два очка. Тут же Храмцов попытался повторить свой манёвр, но этот удар оказался обманным и пришёлся в голову. Во втором отрезке атакующих действий не было, при этом разрыв в счёте всё равно увеличился до шести очков благодаря выходу соперника за пределы ковра.

Аль-Шарабати не стал спокойно дожидаться окончания схватки и в третьем периоде подловил Храмцова на ошибке. Иорданец нанёс удар в голову с разворота, который принёс максимальные пять очков. Российский тхэквондист не дал перехватить инициативу, прервав наступление ударом кулака, и принялся возвращать потерянное преимущество. Два попадания в голову пришлись как нельзя кстати. У Аль-Шарабати больше не оставалось времени, чтобы отыграться, и Храмцов стал первым олимпийским чемпионом из России по тхэквондо. При этом ОКР напомнил, что в мае у него была сломана рука, а в первом поединке в Токио спортсмен заработал рецидив — «до руки в принципе нельзя было дотрагиваться».

Победа Храмцова стала третьей для сборной на Олимпиаде в Токио и позволила закончить очередной день на четвёртом месте в турнирной таблице.