Рапирист из Гонконга Ка Лун Чон выиграл золото Токио-2020

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Представитель Гонконга Ка Лун Чон занял первое место в фехтовании на рапирах на Олимпийских играх в Токио.
Рапирист из Гонконга Ка Лун Чон выиграл золото Токио-2020
  • Reuters

В финале он одолел итальянца Даниэле Гароццо — 15:11. 

Третьим стал Александр Чупенич, который оказался сильнее японца Такахиро Сикине.

Ранее российская саблистка София Позднякова победила Софью Великую и завоевала золото Олимпиады в Токио.

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