Рапирист из Гонконга Ка Лун Чон выиграл золото Токио-2020
Представитель Гонконга Ка Лун Чон занял первое место в фехтовании на рапирах на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
В финале он одолел итальянца Даниэле Гароццо — 15:11.
Третьим стал Александр Чупенич, который оказался сильнее японца Такахиро Сикине.
Ранее российская саблистка София Позднякова победила Софью Великую и завоевала золото Олимпиады в Токио.
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