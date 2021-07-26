Рапирист из Гонконга Ка Лун Чон выиграл золото Токио-2020

Представитель Гонконга Ка Лун Чон занял первое место в фехтовании на рапирах на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финале он одолел итальянца Даниэле Гароццо — 15:11. Третьим стал Александр Чупенич, который оказался сильнее японца Такахиро Сикине. Ранее российская саблистка София Позднякова победила Софью Великую и завоевала золото Олимпиады в Токио.