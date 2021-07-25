Вторая медаль в тхэквондо: россиянка Минина завоевала серебро в категории до 57 кг

Татьяна Минина завоевала серебряную медаль в тхэквондо в категории до 57 килограммов на Олимпийских играх в Токио. По ходу турнира трёхкратная чемпионка Европы одержала три победы подряд над превосходившими её в антропометрии соперницами, но в финале уступила американке Анастасии Золотич. Это позволило 24-летней уроженке Челябинска повторить достижение Натальи Ивановой, ставшей второй на соревнованиях в Сиднее в 2000 году.

Во второй день Олимпиады в Токио российские тхэквондисты занесли в копилку сборной России ещё одну награду. Компанию Михаилу Артамонову составила Татьяна Минина, завоевавшая серебро в категории до 57 килограммов. Это позволило ей стать третьей в истории отечественной медалисткой Игр в данном виде спорта и повторить достижение Натальи Ивановой, которая также заняла второе место на Играх в 2000 году.

Если смотреть исключительно на имена и позиции в мировом рейтинге, то путь Татьяны Мининой на олимпийском турнире получился не самым сложным. Посеянная под пятым номером россиянка начала выступление со стадии 1/8 финала и вплоть до решающего раунда ни разу не встретилась с представительницами топ-10. Правда, это не говорит о том, что поединки с её участием были односторонними, а сама отечественная спортсменка не находилась в сложных ситуациях. Ей приходилось сражаться с заметно превосходившими её в антропометрии оппонентками, но на этот раз рост и длина рук и ног не стали ключевыми факторами.

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Так, непростой получилась схватка с Фани Цели в первом раунде соревнований, хоть и завершилась более чем с двукратным преимуществом Мининой — 15:7. Два удара по корпусу в дебюте помогли ей быстро набрать четыре очка, но последующие семь баллов отправились в копилку 19-летней оппонентки. Россиянка смогла взять себя в руки и ещё до конца второй двухминутки вышла вперёд в счёте, что немного деморализовало гречанку. Совместно с тренером они даже затребовали просмотр эпизода с попаданием в голову, который позволил Татьяне восстановить паритет. Но судьи лишь подтвердили, что удар дошёл до цели. В заключительном отрезке борьбы уже не было.

Ещё более напряжённой получилась дуэль с уроженкой Нигера Тикьят Бен Йессуф. После двух раундов заметно более высокая африканка вела со счётом 5:2, а у Мининой мало что получалось. Выйти на дистанцию для удара ногой в голову или корпус не удавалось, а попадания руками по туловищу упорно не считали. Согласно правилам, для начисления баллов те должны оказывать явное воздействие на оппонента — довольно размытая формулировка. Судя по всему, с трактовкой арбитров был не согласен и наставник Татьяны Александр Энс, что было заметно по его реакции.

Но в перерыве специалист помог своей подопечной подобрать ключи к защите Бен Йессуф. За первую половину второго раунда у Мининой трижды прошли удары ногами по корпусу, каждый из которых принёс ей по два балла, а в довершение всего наконец было засчитано и попадание кулаком. Африканка мобилизовалась и даже вновь выровняла положение, но за 15 секунд пропустила поочерёдно миддл-кик и эффектный акс-кик (удар ногой сверху вниз в голову). Начисление по одному штрафному баллу каждой из участниц не повлияли на исход противостояния —15:10 в пользу Татьяны.

Так Минина добралась до полуфинала, где её ждала встреча с главным открытием соревнований в категории до 57 килограммов. Речь идёт о представительнице сборной беженцев Кимии Ализаде Зенурин. 24-летняя уроженка Ирана пробилась в основную сетку через квалификацию, где сначала перечеркнула надежды британки Джейд Джонс стать трёхкратной чемпионкой Игр, а затем с минимальной разницей в счёте превзошла бронзовую медалистку первенства планеты 2019 года — китаянку Личжун Чжоу.

Однако в полуфинале Зенурин не смогла ничего противопоставить Мининой. Быстрая и юркая россиянка великолепно пользовалась своими сильными сторонами и уже по окончании первого раунда оторвалась на пять очков, а впоследствии довела их общее число до десяти. Её соперница смогла ответить лишь одним попаданием в туловище, а дополнительный балл ей подарила сама Татьяна, выйдя за пределы тоджана (площадки для проведения соревнований по тхэквондо).

Таким образом, Минина стала второй россиянкой в истории, которой удалось выйти в финал Олимпийских игр. В 2000 году подобная планка покорилась Наталье Ивановой, выступавшей в категории свыше 67 килограммов. Однако завоевать золото ей помешала китаянка Чэнь Чжун. На пути Татьяны же стояла 18-летняя американка Анастасия Золотич, до настоящего момента дважды становившаяся бронзовой медалисткой Гран-при.

Но принести России первую в истории золотую медаль Игр в тхэквондо Минина не смогла. Как и на предыдущих стадиях, в финале она уступала сопернице в росте, но на этот раз не смогла нивелировать эту разницу за счёт скорости и тайминга. За первые две минуты она пропустила больше ударов, чем в каждом из предыдущих раундов турнира, причём сразу два из них пришлись в голову. Да, сама Татьяна также отвечала, но не контролировала ход дуэли, как это было ранее.

После первой двухминутки она уступала 10:12, но во второй в эффектном стиле сумела сократить отставание до минимума. После очередного пропущенного боди-кика она вошла в своеобразный клинч с американкой и ответила молниеносным раундхаусом (круговой удар ногой). Правда, в концовке Татьяна начала заметно экономить силы и восстановить паритет уже не сумела. Хотя несколько неплохих попыток всё же было, но попадания по корпусу не находили отражения на табло. Возможно, попадания были недостаточно сильными, ведь до перерыва жилет Золотич так ни разу и не сработал.

Заключительный раунд обернулся провалом для Мининой. Уже в дебюте она дважды пропустила по туловищу и была вынуждена идти вперёд, что провоцировало одну ошибку за другой. Золотич хладнокровно работала от обороны и раз за разом ловила россиянку на контратаках. Всего она отметилась пятью попаданиями по корпусу, а ещё один балл ей принесло нарушение правил со стороны оппонентки. Татьяна довольствовалась лишь четырьмя баллами, три из которых принёс очередной хай-кик в голову. Однако этого было недостаточно для завоевания золота — 17:25.