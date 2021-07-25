Тхэквондистка Минина вышла в финал ОИ в категории до 57 кг

Российская спортсменка Татьяна Минина одержала победу над представительницей сборной беженцев Кимией Ализаде Зенурин и пробилась в финал Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории до 57 кг.

Полуфинальный поединок между Мининой и Зенурин продлился все три раунда и завершился победой россиянки по очкам — 10:3.

В финале турнира в категории до 57 кг российская спортсменка сразится с победительницей встречи американки Анастасии Золотич и тайваньской тхэквондистки Чиа Линь Ло.

Ранее россиянин Михаил Артамонов поделился мнением о завоевании бронзовой медали на турнире по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.