Тхэквондистка Минина вышла в финал ОИ в категории до 57 кг
- Reuters
Полуфинальный поединок между Мининой и Зенурин продлился все три раунда и завершился победой россиянки по очкам — 10:3.
В финале турнира в категории до 57 кг российская спортсменка сразится с победительницей встречи американки Анастасии Золотич и тайваньской тхэквондистки Чиа Линь Ло.
Ранее россиянин Михаил Артамонов поделился мнением о завоевании бронзовой медали на турнире по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.