Тхэквондистка Минина вышла в финал ОИ в категории до 57 кг

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Российская спортсменка Татьяна Минина одержала победу над представительницей сборной беженцев Кимией Ализаде Зенурин и пробилась в финал Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории до 57 кг.
Тхэквондистка Минина вышла в финал ОИ в категории до 57 кг
  • Reuters

Полуфинальный поединок между Мининой и Зенурин продлился все три раунда и завершился победой россиянки по очкам — 10:3.

В финале турнира в категории до 57 кг российская спортсменка сразится с победительницей встречи американки Анастасии Золотич и тайваньской тхэквондистки Чиа Линь Ло.

Ранее россиянин Михаил Артамонов поделился мнением о завоевании бронзовой медали на турнире по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

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