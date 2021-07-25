Тхэквондист Артамонов высказался о завоевании бронзы на ОИ в Токио

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Россиянин Михаил Артамонов поделился мнением о завоевании бронзовой медали на турнире по тхэквондо в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

«Самым главным было вымотать соперника, потому что он гоняет много килограммов и выстоять три раунда ему было бы сложно. Во втором раунде я решил сделать упор на удары, рассчитывая набирать баллы. Во втором раунде сделал отрыв, а в третьем надо было просто удержать темп. И у меня это получилось, всё прошло по плану», — цитирует Артамонова «Р-Спорт».

Тхэквондист ответил на вопрос, обрадовался бы, если бы до Олимпийских игр узнал, что у него будет бронзовая медаль.
 
Я настраивался на золотую медаль. Но в сложившейся ситуации рад, потому что возможности побороться за медаль вообще мне могло и не представиться», — сказал он.

24-летний тхэквондист также является серебряным призёром ЧМ-2017, чемпионом и бронзовым призёром первенств Европы 2017 и 2018 годов. Артамонов стал лишь вторым россиянином в истории, сумевшим завоевать медаль Олимпийских игр в тхэквондо среди мужчин.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две медали в первый день Олимпиады в Токио.

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