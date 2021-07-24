Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо

Итальянец Вито Деллаквила одержал победу над представителем Туниса Мохамедом Халилом Жендуби в финале олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 58 кг.

Reuters

Решающий поединок завершился со счётом 16:12 в пользу итальянца. Бронзу завоевали россиянин Михаил Артамонов и представитель Южной Кореи Янг Дзюн. Ранее сообщалось, что тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золото ОИ в Токио.