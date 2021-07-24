Деллаквила стал олимпийским чемпионом по тхэквондо
Итальянец Вито Деллаквила одержал победу над представителем Туниса Мохамедом Халилом Жендуби в финале олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 58 кг.
- Reuters
Решающий поединок завершился со счётом 16:12 в пользу итальянца.
Бронзу завоевали россиянин Михаил Артамонов и представитель Южной Кореи Янг Дзюн.
Ранее сообщалось, что тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золото ОИ в Токио.
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