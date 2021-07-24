Тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золото ОИ в Токио
Представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит одержала победу над испанкой Адрианой Сересо в финале олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 49 кг.
- Reuters
Поединок завершился со счётом 11:10 в пользу таиландской спортсменки.
Бронзу завоевали израильтянка Авишаг Семберг и сербка Тияна Богданович.
Ранее сообщалось, что Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.
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