Тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золото ОИ в Токио

Представительница Таиланда Панипак Вонгпаттанакит одержала победу над испанкой Адрианой Сересо в финале олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 49 кг.

Reuters

Поединок завершился со счётом 11:10 в пользу таиландской спортсменки. Бронзу завоевали израильтянка Авишаг Семберг и сербка Тияна Богданович. Ранее сообщалось, что Михаил Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо на Олимпиаде в Токио.