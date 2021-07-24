Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо на Олимпиаде в Токио
Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
В поединке за третье место он одолел аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 8:3.
Это вторая медаль для сборной России на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что японский дзюдоист Наохиса Такато выиграл золото Олимпиады в Токио.
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