Артамонов завоевал бронзу в тхэквондо на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях в весовой категории до 58 кг на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В поединке за третье место он одолел аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана со счётом 8:3. Это вторая медаль для сборной России на Олимпиаде. Ранее сообщалось, что японский дзюдоист Наохиса Такато выиграл золото Олимпиады в Токио.