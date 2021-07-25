Далалоян объяснил, почему рискнул выступить в многоборье на Играх в Токио

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Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал своё решение выступить в многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.
Далалоян объяснил, почему рискнул выступить в многоборье на Играх в Токио
  • Reuters

«Я не считаю и никогда не считал, что мои шансы на отдельных снарядах недостаточно высоки. Но многоборье нравится мне больше. Этот формат для меня абсолютно комфортен, особенно когда хватает сил на все шесть снарядов. Сейчас эти силы у меня есть. Поэтому я и посчитал, что будет неправильно отказаться от шанса выступить в многоборье на Олимпийских играх, не воспользоваться им. Многие ведь за всю свою карьеру до этого шанса не добираются», — рассказал Далалоян RT.

Он отметил, что его выступление также помогло всей команде.

«Если бы я не участвовал в опорном прыжке и вольных упражнениях, как изначально планировали тренеры, мы с ребятами набрали бы на балл меньше. А может быть, даже просели бы и существеннее. Смотрите: в опорном прыжке я получил более высокую оценку, чем Давид Белявский, несмотря на то, что он делал свою полную сложность. Ну и в вольных упражнениях мой результат оказался весомее (на 0,767. — RT)», — подытожил Далалоян.

Ранее сообщалось, что Нагорный и Далалоян вышли в финал личного многоборья на Играх в Токио.

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