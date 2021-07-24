Гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал личного многоборья на Играх в Токио
- Reuters
В квалификации Нагорный стал вторым с результатом 87,897 балла, Далалоян — шестым (85,957), а Давид Белявский занял десятое место (85,324).
В финал выходят по два лучших представителя от каждой страны по итогам квалификационных соревнований.
Сборная России, в составе которой выступили Нагорный, Далалоян, Белявский и Денис Аблязин, заняла третье место в квалификации в командном многоборье и вышла в финал.
Финал в командном многоборье пройдёт 26 июля, а в личном — 28 июля.
Ранее сообщалось, что Далалоян не сумел выйти в финал упражнения на перекладине на ОИ.