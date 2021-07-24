Гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал личного многоборья на Играх в Токио

Короткая ссылка
Россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян вышли в финал личного многоборья на олимпийском турнире по спортивной гимнастике.
Гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал личного многоборья на Играх в Токио
  • Reuters

В квалификации Нагорный стал вторым с результатом 87,897 балла, Далалоян — шестым (85,957), а Давид Белявский занял десятое место (85,324).

В финал выходят по два лучших представителя от каждой страны по итогам квалификационных соревнований.

Сборная России, в составе которой выступили Нагорный, Далалоян, Белявский и Денис Аблязин, заняла третье место в квалификации в командном многоборье и вышла в финал.

Финал в командном многоборье пройдёт 26 июля, а в личном — 28 июля.

Ранее сообщалось, что Далалоян не сумел выйти в финал упражнения на перекладине на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить