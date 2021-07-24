Гимнасты Нагорный и Далалоян вышли в финал личного многоборья на Играх в Токио

Россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян вышли в финал личного многоборья на олимпийском турнире по спортивной гимнастике.

В квалификации Нагорный стал вторым с результатом 87,897 балла, Далалоян — шестым (85,957), а Давид Белявский занял десятое место (85,324).

В финал выходят по два лучших представителя от каждой страны по итогам квалификационных соревнований.

Сборная России, в составе которой выступили Нагорный, Далалоян, Белявский и Денис Аблязин, заняла третье место в квалификации в командном многоборье и вышла в финал.

Финал в командном многоборье пройдёт 26 июля, а в личном — 28 июля.

Ранее сообщалось, что Далалоян не сумел выйти в финал упражнения на перекладине на ОИ.