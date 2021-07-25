Бацарашкина прокомментировала инцидент с судьями в финале турнира по стрельбе на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Россиянка Виталина Бацарашкина, завоевавшая золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м, отреагировала на инцидент с судьями в финале турнира.
Бацарашкина прокомментировала инцидент с судьями в финале турнира по стрельбе на ОИ в Токио
  • © РИА Новости

«Это был не сбой в системе, а в работе судей. Я отложила свой выстрел, все сделали, а я нет. Было ещё 27 секунд, и я могла спокойно поднять пистолет и доделать свою попытку. Но судьи подали команду «стоп». Я им сказала об этом, и они дали мне заново 50 секунд на выстрел. Отчасти это помогло, отдохнула немного», — цитирует Бацарашкину «Матч ТВ».

По словам россиянки, она не думала, что может завоевать золото.

«Я бы не сказала, что с золотой медалью смысл моей карьеры завершён. Я хочу ещё пострелять», — сказала она.

Ранее сообщалось, что судьи разрешили Бацарашкиной сделать повторный выстрел в финале ОИ в Токио из-за сбоя электроники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить