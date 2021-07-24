Через тернии к пьедесталу: как Артамонов завоевал бронзу после поражения в первой схватке на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. Он занял третье место в весовой категории до 58 кг. Уроженец Петербурга начал турнир с обидного поражения от молодого тунисца Мохамеда Джендуби, но благодаря сенсационному выходу последнего в финал получил шанс завоевать медаль. В решающей схватке боец взял реванш у аргентинца Лукаса Гусмана за поражение на последнем чемпионате мира.

Первый день Олимпийских игр в Токио стал для российского тхэквондиста Михаила Артамонова невероятно насыщенным и напоминал скорее езду на американских горках. Утром он познал одно из самых горьких поражений в жизни, днём томился в ожидании, когда его обидчик сотворит главную сенсацию соревнований, а вечером добился главного успеха в карьере и принёс команде вторую медаль.

Артамонов приехал в Японию одним из фаворитов в весовой категории до 58 кг, которая является самой лёгкой у мужчин в олимпийском тхэквондо. В 2017 году он стал серебряным призёром чемпионата мира, проиграв только в финале южнокорейцу Ким Тхэ Хуну. С тех пор уроженец Санкт-Петербурга неизменно входил в число лучших бойцов своего веса и на Олимпиаду в Токио отобрался благодаря высоким позициям в мировом рейтинге.

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По итогам жеребьёвки Артамонов оказался в одной половине турнирной сетки с действующим чемпионом мира Джон Чуном, тоже представляющим Южную Корею. Для россиянина задачей-минимум было встретиться с ним в полуфинале и постараться пробиться в поединок за золото, где ему бы противостоял уже менее опасный оппонент. Однако этим планам не суждено было сбыться — Артамонов не смог сделать даже одного шага по направлению к главному сопернику.

В 1/8 финала российскому тхэквондисту противостоял 19-летний Мохамед Джендуби из Туниса. За свою недолгую карьеру он успел стать лучшим представителем Африки, а более значимых титулов пока не завоёвывал. Артамонов выиграл у него первый раунд, но затем соперники словно поменялись местами. Джендуби принялся безостановочно наносить удары, и россиянин никак не мог это прекратить. По ходу третьего периода тунисец даже вёл со счётом 21:9, что можно охарактеризовать только как разгром. Артамонов попытался исправить ситуацию, но времени у него хватило только на то, чтобы сократить отставание до семи очков.

Поражение в первой же схватке, да ещё и от совсем молодого и не слишком известного спортсмена, могло вызвать только разочарование. Неудача Артамонова совпала по времени с первыми проигрышами российских дзюдоистов и боксёров. Формально у россиянина ещё оставался шанс на то, чтобы попасть в турнир за бронзовую медаль. В нём участвуют спортсмены, которые проиграли будущим финалистам. Пять лет назад тот же Ким Тхэ Хун проигрывал на старте Олимпиады, но сумел реабилитироваться и стать бронзовым призёром.

Артамонову оставалось только надеяться на то, что Джендуби не свернёт с победного пути. Шансов на это было мало — главным препятствием для тунисца оставался Джон Чун, у которого не возникло проблем с выходом в полуфинал. Но Джендуби не подвёл тех, кого лишил шансов на золото. Он победил корейца и вышел в финал, а Артамонов получил шанс вернуться домой не с пустыми руками. Ждать того момента, когда его пригласят снова на ковёр, пришлось больше шести часов.

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К счастью, россиянин не перегорел, а в свою возможность завоевать бронзу вцепился крепкой хваткой. Первым делом уроженец Санкт-Петербурга разгромил эфиопа Соломона Демсе. Тот нанёс всего два удара в корпус, а россиянин ответил 11 и досрочно завершил схватку со счётом 27:5.

Теперь для заветной медали оставалось только победить аргентинца Лукаса Гусмана. В 2019 году Артамонов проигрывал ему на чемпионате мира в первой же схватке, но южноамериканец тогда не добрался до финала и сам занял третье место. Начало повторной схватки Артамонов провалил, не сумев ответить на одну атаку и штрафной балл. Но во втором раунде он набрал десять очков подряд, успев даже один раз попасть сопернику по голове. Гусман не нашёл в себе сил, чтобы отыграться, и признал поражение.

Артамонов завоевал для России пятую олимпийскую медаль в тхэквондо и вторую в мужском весе до 58 кг. Он признался, что по ходу дня у него поменялось настроение и он смог подготовиться к реваншу.

«Сейчас эмоции поменялись. Соревнования закончились, и довольно-таки удачно. Можно уже расслабиться и наслаждаться моментом. Сначала я вообще не ждал, что получится драться за тройку, потому что фаворитом был корейский спортсмен, но я получил свой шанс. Бой с эфиопом был проходным, с ним было несложно отработать. Другое дело — аргентинский спортсмен, с ним было намного труднее, притом что я ему проиграл на чемпионате мира. Нужно было собраться и взять реванш. При поддержке тренеров, родителей, спортсменов удалось это сделать. Я знал, что поединок будет напряжённым, никто не хочет два раза за день проиграть. У нас было столкновение зарядов. При счёте 10:3 я почувствовал, что нельзя отпускать, нужно любыми силами цепляться. Гусман потихоньку догонял, но удалось удержаться и завоевать бронзу», — сказал Артамонов каналу «Матч ТВ».