Силадьи стал трёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях
- © РИА Новости / Максим Богодвид
Поединок завершился со счётом 15:7 в пользу 31-летнего Силадьи, для которого это олимпийское золото стало третьим в карьере — прежде он стал чемпионом Игр 2012 и 2016 годов.
Бронзвую медаль завоевал представитель Южной Кореи Ким Чжон Хван, победивший грузина Сандро Базадзе со счётом 15:11.
Россияне Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников завершили борьбу в 1/4 и 1/16 финала соответственно.
Ранее сообщалось, что Сунь Ивэнь стала олимпийской чемпионкой по фехтованию на шпагах.