Силадьи стал трёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях

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Венгр Арон Силадьи одержал победу над итальянцем Луиджи Самеле в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях.
Силадьи стал трёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Поединок завершился со счётом 15:7 в пользу 31-летнего Силадьи, для которого это олимпийское золото стало третьим в карьере — прежде он стал чемпионом Игр 2012 и 2016 годов.

Бронзвую медаль завоевал представитель Южной Кореи Ким Чжон Хван, победивший грузина Сандро Базадзе со счётом 15:11.

Россияне Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников завершили борьбу в 1/4 и 1/16 финала соответственно.

Ранее сообщалось, что Сунь Ивэнь стала олимпийской чемпионкой по фехтованию на шпагах.

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