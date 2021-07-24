Силадьи стал трёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях

Венгр Арон Силадьи одержал победу над итальянцем Луиджи Самеле в финале олимпийского турнира по фехтованию на саблях.

Поединок завершился со счётом 15:7 в пользу 31-летнего Силадьи, для которого это олимпийское золото стало третьим в карьере — прежде он стал чемпионом Игр 2012 и 2016 годов.

Бронзвую медаль завоевал представитель Южной Кореи Ким Чжон Хван, победивший грузина Сандро Базадзе со счётом 15:11.

Россияне Камиль Ибрагимов и Вениамин Решетников завершили борьбу в 1/4 и 1/16 финала соответственно.

Ранее сообщалось, что Сунь Ивэнь стала олимпийской чемпионкой по фехтованию на шпагах.