Промах на вес золота: как Галашина принесла сборной России первую медаль Олимпиады в Токио

Анастасия Галашина принесла сборной России первую медаль летних Олимпийских игр. Она стала серебряным призёром в стрельбе из пневматической винтовки. 24-летняя спортсменка долгое время лидировала в финале, но дрогнула во время последнего выстрела и опустилась на второе место, уступив китаянке Ян Цянь. Бронзовым призёром стала швейцарка Нина Кристен.

Первый комплект наград на летних Олимпийских играх уже традиционно разыгрывают девушки, умеющие обращаться с пневматической винтовкой. Стрельба из этого оружия на 10 м дважды за последнее время позволяла сборной России открывать счёт своим медалям — в 2004 и 2008 годах Любовь Галкина завоёвывала серебро на следующее утро после церемонии открытия.

В Токио шанс показать пример соотечественникам представился Юлии Каримовой и Анастасии Галашиной. Но прежде чем приступать к розыгрышу медалей, им нужно было преодолеть квалификацию. Впервые на Олимпийских играх девушки для этого проводили не четыре сессии по десять выстрелов, а шесть, как это делают мужчины. Для выхода в финал нужно было войти в первую восьмёрку по набранным очкам.

Каримова, специализирующаяся на стрельбе из малокалиберной винтовки, поначалу выступала весьма неплохо. Первые три сессии она прошла со средним результатом 105 очков. Но затем у неё было сразу два выстрела за пределами десятки. Соперницы этого не простили, и Каримова сразу откатилась за пределы первой восьмёрки. В итоге она стала только 13-й с результатом 627,1 балла.

Галашина к пневматической винтовке более приспособлена — год назад она выиграла серебро чемпионата Европы с этим оружием, а в 2018-м стала бронзовым призёром первенства планеты в паре с Владимиром Масленниковым. Для 24-летней спортсменки квалификация складывалась очень нервно. Двумя выстрелами на 9,9 она отдалила себя от лидеров по итогам первой половины квалификации, но затем принялась их догонять. По ходу последней сессии Галашина всё ещё оставалась девятой и должна была непременно набирать хотя бы 10,5 балла за выстрел. В итоге она с этой задачей справилась — с общим результатом 628,5 она вышла в финал с восьмого места.

Квалификацию с новым олимпийским рекордом 632,9 балла выиграла норвежка Жанетт Хегг Дюстад. Каждым выстрелом она набирала не меньше десяти очков и уступила мировому рекорду всего 1,1 балла. Но в финале этот результат ни для неё, ни для любой другой девушки не имел значения, так как борьба за медали начиналась заново.

Для Галашиной такой формат решающей стадии был оптимальным. Оставив позади все волнения по поводу квалификации, в финале она сразу захватила лидерство по итогам первых пяти выстрелов и лишь пропустила вперёд китаянку Ян Цянь после ещё пяти. Дальше нужно было поддерживать свой уровень в серии из одиночных выстрелов на выбывание.

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Во втором раунде Галашина дала первый сбой. Выстрел на 9,6 балла ненадолго выбил её из первой тройки и вынудил поделить четвёртое место со швейцаркой Ниной Кристен. Но россиянка быстро позабыла об этой неудаче. Её следующие четыре выстрела были почти идеальными, и она даже сумела сместить с первой строчки Ян Цянь. Вместе с ними в борьбе за три медали остались Кристен и Дюстад, и всех их уроженка Ярославля опережала.

Пятый раунд Галашина начала с замечательного попадания в самый центр мишени, который принёс максимальные 10,9 балла. После следующего выстрела из борьбы выбыла Дюстад, и россиянка обеспечила себе попадание на пьедестал почёта. При этом она довела своё преимущество над Ян Цянь до 0,5 очка — шансы на золото у Галашиной в тот момент были крайне высоки. Очередной раунд зафиксировал Кристен на третьем месте и принёс швейцарке бронзовую медаль. Галашина подпустила китаянку к себе вплотную, но всё-таки продолжила выигрывать у неё 0,1 балла.

Первый выстрел в золотой дуэли остался за россиянкой — он был оценён ещё на одну десятую лучше. В этот момент обе девушки не выдержали нервного напряжения, созданного не только ими самими, но и пробравшимися на арену зрителями. Галашина допустила страшную ошибку и заработала всего лишь 8,9 балла. Ян Цянь тоже сильно промахнулась, но в девятку всё-таки попала.

Китайская спортсменка стала первой олимпийской чемпионкой Токио, а Галашина продолжила традицию Галкиной начинать Игры с серебра. Хотя у 24-летней спортсменки могло быть некоторое разочарование из-за упущенного золота, всё-таки перед соревнованиями от неё сложно было ожидать даже выхода в финал, а она на своих дебютных соревнованиях смогла дотянуться до медали. Сама Галашина призналась, что довольна своим вторым местом.

«Я, конечно же, очень рада этому. Это мои первые Олимпийские игры, и сразу же я завоевала медаль. Был тяжёлый цикл, я справилась. Старалась не думать во время соревнований о медалях, делала свою работу. Это вылилось в то, что я взяла награду, я очень рада. Нужно успокаиваться и ни о чём не думать. Всегда говорю, что у меня нет эмоций, я робот», — рассказала россиянка «Матч ТВ».

«В подсознании было то, что я всё делала правильно. Я даже не знала, что там китаянка стоит, была в своих мыслях. Работаю только над собой», — заключила она.