Старт гребцов и лучников, обида Чусовитиной и первый допинг-скандал: что произошло в день церемонии открытия ОИ в Токио

На летних Олимпийских играх в Токио начались соревнования по академической гребле и стрельбе из лука, на которых российские спортсмены уже добились первых успехов. Швейцарский бегун Карим Хуссейн получил дисквалификацию за употребление запрещённого препарата, а чешских волейболисток отстранили из-за коронавируса. Гимнастку Оксану Чусовитину лишили возможности пронести флаг Узбекистана на церемонии открытия.

Первые успехи в гребле

За несколько часов до церемонии открытия на Олимпийских играх в Токио начались соревнования по академической гребле. В первый день состоялись предварительные заезды в шести видах программы, и в четырёх из них российские гребцы боролись за выход в следующую стадию.

Первым отечественным спортсменом, официально выступившим в Японии, стал Александр Вязовкин. До него российские гребцы не состязались в мужской одиночке на Олимпиаде уже 25 лет — последним был Антон Сема в 1996 году, занявший итоговое 16-е место. Для того чтобы напрямую выйти в четвертьфинал, Вязовкину нужно было попасть в первую тройку своего заезда. В итоге он стал вторым, уступив только главному фавориту Дамиру Мартину из Хорватии. Правда, результат россиянина получился не слишком обнадёживающим — его время стало лишь 19-м среди всех других участников.

Более яркое впечатление о себе оставила Анна Пракатень. Чемпионка Европы в женской одиночке уверенно выиграла предварительный заезд со вторым на тот момент временем. В дальнейшем бывшую белорусскую спортсменку обошли ещё шесть девушек, у которых в своих заездах была острая борьба за первое место, в то время как у Пракатень достойных соперниц в предварительном раунде не оказалось, чтобы кто-то из них мог её подгонять.

Небольшой сюрприз преподнесли Илья Кондратьев и Андрей Потапкин, выступающие в парной двойке. На Олимпиаду они отобрались в последний момент и по умолчанию должны были считаться основными аутсайдерами. Однако им тоже удалось финишировать в первой тройке, что позволяло выйти напрямую сразу в полуфинал. Позади них оказался неплохой немецкий экипаж с чемпионом мира 2009 года Штефаном Крюгером в составе.

В аналогичной женской дисциплине россиянки себя не проявили. Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина заняли четвёртое место, показав при этом второй среди худших результатов среди всех пар. Чтобы продолжить борьбу, им нужно будет принять участие в утешительном заезде и постараться избежать последнего места. Правда, пока неизвестно, когда он состоится — следующие три дня состязания в академической гребле не состоятся из-за неблагоприятных погодных условий.

Непростой отбор в стрельбе из лука

В пятницу также состоялись квалификационные соревнования в стрельбе из лука. По их итогам сформировались сетки плей-офф во всех пяти дисциплинах и стало известно, с кем из соперников придётся спорить за медали. Первыми на стрельбище вышли женщины, среди которых были и три россиянки.

Привычно здорово выступила чемпионка мира 2017 года Ксения Перова. Она набрала 664 очка и заняла восьмое место среди 64 участниц. Ей не хватило 11 баллов до первой тройки. Её сформировали исключительно девушки из Южной Кореи во главе с Ан Сан, побившей олимпийский рекорд 25-летней давности. Елена Осипова стала 22-й, а Светлана Гомбоева заняла 45-е место. Позднее выяснилось, что Гомбоева с трудом выступала в последних сессиях из-за сильной жары и даже потеряла сознание, когда состязания закончились.

Вместе россиянки заняли шестое место в командной квалификации. Защиту серебряных медалей Рио-да-Жанейро они начнут матчем с Украиной в 1/8 финала. В случае успеха они поспорят за выход в следующий круг с американками. Сборная Южной Кореи, тоже побившая олимпийский рекорд, будет выступать в другой половине сетки и не будет беспокоить россиянок вплоть до финала.

В мужских соревнованиях Россию представлял только Галсан Базаржапов. Почти каждую из 12 сессий по шесть выстрелов он начинал с уверенных попаданий в десятку, но затем всё время отклонялся от центра в мишени. В итоге он набрал только 653 очка и занял 34-е место. Лучшим же снова стал представитель Южной Кореи и самый молодой лучник этой Олимпиады Ким Дже Дук. 17-летний юноша заработал 688 баллов.

24 июля россияне попробуют выиграть первые медали в дебютирующем на Олимпийских играх смешанном турнире. В нём выступят Базаржапов и Перова. Вместе они заняли десятое место в квалификации и снова избегут опасной встречи с корейцами вплоть до последнего матча. Но до этого им придётся столкнуться с дуэтами, которые показали в Токио более высокие результаты.

Первый допинговый скандал

Когда состоялись все соревнования пятницы и спортсменам оставалось только ждать начала церемонии открытия, грянул первый допинговый скандал Олимпиады в Токио. Швейцарский легкоатлет Карим Хуссейн сдал положительную допинг-пробу на никетамид и метаболит N-метилникотинамида. Национальный олимпийский комитет принял решение дисквалифицировать спортсмена на девять месяцев начиная с 16 июля.

Хуссейн является чемпионом Европы 2014 года в беге на 400 метров с барьерами и бронзовым призёром 2016-го. Но в последние годы он не входил в число фаворитов своей дисциплины. В этом сезоне швейцарец занимает 25-ю строчку в мировом списке с результатом 48,84 с, так что претендентом на медаль он не был.

Новые потери из-за коронавируса

Не получится выступить в Токио и чешскому дуэту в женском турнире по пляжному волейболу, но причина у этого другая. Маркета Слукова, выступающая в паре с Барборой Германновой, сдала положительный тест на коронавирус. Уже 24 июля они должны были начать выступление на групповом этапе.

Но оргкомитет Игр объявил, что чешки будут сняты с соревнований. Их соперницам по квартету F будут засчитаны технические победы и начислены соответствующие за это очки. Германнова и Слукова занимают 16-е место в мировом рейтинге и имели шансы на то, чтобы хотя бы выйти в плей-офф.

Чусовитина без флага

Пятница завершилась красочной церемонией открытия, важной частью которой был парад наций с участием сборных всех стран и их знаменосцев. К сожалению, мероприятие не прошло гладко. Накануне узбекская гимнастка Оксана Чусовитина, приехавшая на свою восьмую Олимпиаду, узнала, что её лишили флага, который она должна была нести с боксёром Бобо-Усмоном Батуровым.

«О том, что я не несу флаг на церемонии открытия, мне стало известно только вчера. Почему так случилось? У меня нет никаких объяснений, в ином случае я бы все вам сказала. Мне сказали, что ты не будешь нести флаг. И всё, больше объяснений не было. Мне, конечно, очень обидно. Когда меня спрашивали вначале, то я сказала, что обязательно пойду. Ведь это моя заключительная Олимпиада, я очень хотела нести флаг на церемонии открытия», — цитирует ТАСС 46-летнюю гимнастку.

В национальном олимпийском комитете Узбекистана заявили, что решили поменять знаменосцев, чтобы они не тратили силы перед своими выступлениями. Чусовитину и Батурова заменили на боксёра Баходира Жалолова и тхэквондистку Нигору Турсункулову.

Назначение российских судей

Футбольный турнир Олимпиады проходит без российских игроков, но не может обойтись без отечественных судей. Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч между женскими сборными Японии и Великобритании, а её ассистенткой стала Екатерина Курочкина. Игра пройдёт 24 июля на стадионе «Саппоро Доум». Ранее она работала четвёртым арбитром на встрече Швеции и США.