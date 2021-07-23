В Токио зажгли огонь XXXII летних Олимпийских игр

Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.

После нескольких передач олимпийского огня уже на стадионе в Токио он был передан 23-летней Осаке, для которой это первые в карьере Игры.

Она является победительницей четырёх турниров Большого шлема и семи турниров WTA в одиночном разряде, а также бывшей первой ракеткой мира.

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.