В Токио зажгли огонь XXXII летних Олимпийских игр

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Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио.
В Токио зажгли огонь XXXII летних Олимпийских игр
  • Reuters

После нескольких передач олимпийского огня уже на стадионе в Токио он был передан 23-летней Осаке, для которой это первые в карьере Игры.

Она является победительницей четырёх турниров Большого шлема и семи турниров WTA в одиночном разряде, а также бывшей первой ракеткой мира.

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.

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