Хет-трик Ришарлисона, сенсационный провал Аргентины и разгромное поражение США: как стартовал футбольный турнир на Играх
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Победный старт Бразилии и катастрофа Аргентины
Самым интригующим матчем первого тура мужского футбольного турнира была встреча Бразилии и Германии. Пять лет назад эти же команды играли в финале Олимпиады, и тогда её хозяева завоевали своё первое золото по итогам серии пенальти. Очередной раунд их противостояния уже таким драматичным не был — бразильцы отпраздновали уверенную победу со счётом 4:2.
Героем встречи стал Ришарлисон, приехавший в Японию после неудачи своей сборной на Кубке Америки. Нападающий «Эвертона» уже в первые полчаса игры оформил хет-трик и стал первым представителем Английской премьер-лиги, забившим три мяча на Олимпиаде. 24-летний футболист заодно заработал на себе вторую жёлтую карточку для капитана немецкой сборной Максимилиана Арнольда, из-за чего тот покинул поле на 63-й минуте. Его партнёры не бросили борьбу и сумели сократить отставание до минимума, но играющий в «Байере» Паулиньо забил ещё один мяч на пятой добавленной минуте.
Германия отправилась на последнее место в группе D, пропустив вперёд заодно Кот-д’Ивуар и Саудовскую Аравию. Африканская команда отпраздновала победу со счётом 2:1. В первом тайме аравийцы забили два мяча, но один из них отправился в чужие ворота, а другой — в свои. На 66-й минуте нападающий «Милана» Франк Кессье вывел ивуарийцев вперёд , и его гол оказался последним в этом матче.
От Аргентины болельщики ждали столь же уверенного старта, что и от Бразилии, но её постигло разочарование. Южноамериканцы потерпели сенсационное поражение от Австралии. Будущие хозяева Олимпиады 2032 года одержали победу со счётом 2:0 и выиграли свой первый матч с 2004 года.
Первый мяч в ворота Херемиаса Ледесмы влетел уже на 14-й минуте, когда Лаклан Уэлс замкнул удар со штрафного. Интересно, что если бы Олимпиада проходила в прошлом году, ему бы пришлось её пропустить — футболиста до этого отстраняли от сборной за неподобающее поведение по отношению к женщине. Следующим после него отличился 19-летний Марко Тилио, ставший пока самым молодым автором гола на Олимпиаде. В составе аргентинцев на поле выходили форварды Российской премьер-лиги Адольфо Гайч и Эсекьель Понсе, но они не помогли своей сборной избежать поражения.
Австралийцы не только неожиданно набрали три очка, но и удивительным образом возглавили свою группу C. Главные фавориты всего олимпийского турнира испанцы не смогли обыграть египтян и довольствовались нулевой ничьей. Несмотря на то, что в составе «красной фурии» играли шесть бронзовых призёров Евро-2020, никто из них так и не смог поразить ворота Мохамеда эль-Шенави. Вдобавок испанцы уже в середине первого тайма потеряли из-за травмы Оскара Мингесу.
Разгром Франции и первый успех хозяев
Это были ещё не все неудачи, которые постигли претендентов на медали в мужском футболе. Франция также потерпела крупное поражение от Мексики на своём первом с 1996 года турнире. По итогам первого тайма счёт в их матче открыт не был, но затем в ворота Поля Бернардони залетели четыре мяча от разных игроков. Французы ответили только голом с пенальти в исполнении Андре-Пьера Жиньяка, играющего за мексиканский УАНЛ.
Вместе с североамериканцами в группе A также лидирует Япония. Хозяева Олимпиады обыграли сборную ЮАР, у которой незадолго до турнира было выявлено два случая заражения коронавирусом. Африканцам всё-таки позволили сыграть после того, как 17 игроков сдали отрицательные тесты за шесть часов до стартового свистка. Они долго защищались и отбивали атаки японцев, пока на 71-й минуте игру в свои руки не взял футболист мадридского «Реала» Такэфуса Кубо.
Единственной европейской командой, заработавшей три очка в первом туре, оказалась Румыния. Её футбольная сборная вернулась на Олимпийские игры спустя 57 лет и сразу же обыграла Гондурас, занявший в 2016 году четвёртое место. Исход матча определил угловой, разыгранный у ворот американцев в добавленное к первому тайму время. После подачи Андрея Чобану Эльвин Олива подправил мяч в свои ворота и записал на свой счёт автогол.
У румын теперь есть высокие шансы на то, чтобы пройти в плей-офф, так как в своей группе B они неожиданно делят лидерство с Новой Зеландией. Океанцы одержали первую в своей истории победу на Олимпийских играх, обыграв Южную Корею. Этот матч тоже завершился с минимальным счётом. Три очка новозеландцам принёс их лидер Крис Вуд, представляющий «Бёрнли».
Поражение США и 13 голов в одном матче
Женский турнир по футболу начался со своей оглушительной сенсации. Сборная США, выигравшая два последних чемпионата мира и не уступавшая в последних 44 матчах, была разгромлена командой Швеции со счётом 0:3.
Для американских девушек именно скандинавки являются самым принципиальным соперником. Пять лет назад шведки обыграли их в четвертьфинале Олимпиады в Рио-де-Жанейро, не позволив завоевать пятое подряд золото. А этой весной две команды сыграли вничью, что прервало 16-матчевую победную серию США. Подопечные Влатко Андроновски надеялись взять реванш в Токио, но уже по итогам первого тайма стало понятно, что сделать это будет крайне трудно. Американки проиграли его со счётом 0:1, а по ударам в створ отставали 1:6.
Две замены в перерыве не помогли исправить ситуацию. Несмотря на то, что шведки играли без своей основной защитницы Магдалены Эрикссон, они так и не пропустили ни одного ответного мяча, а сами забили ещё два — Стина Блакстениус оформила дубль, а Лиина Хуртиг отличилась после выхода на замену. США потерпели первое разгромное поражение с марта 2017 года и теперь должны постараться, чтобы пробиться в плей-офф. В другом матче их группы Австралия обыграла Новую Зеландию в океанском дерби со счётом 2:1.
Куда более чувствительную неудачу потерпела сборная Замбии. Нидерланды разгромили её со счётом 10:3 в самом результативном матче в истории женского олимпийского футбола. До этого ни в одной игре футболистки не забивали больше восьми мячей. И для той, и для другой команды это был дебют на соревнованиях такого уровня, но только для голландок он оказался удачным.
В составе действующих вице-чемпионок мира четыре мяча забила Вивианне Мидема — лучший бомбардир в истории женского чемпионата Англии. Для этого ей хватило меньше часа игрового времени. Мидема стала второй в истории футболисткой, оформившей покер на Олимпиаде. Ей достойно ответила замбийка Барбра Банда. Она стала автором всех трёх мячей в своей команде и расположилась вслед за Мидемой в гонке бомбардиров.
В той же группе, где играют Нидерланды и Замбия, состоялся ещё один сверхрезультативный матч. Бразилия разгромила Китай, отправив в его ворота пять безответных мячей. В этой игре несколько южноамериканок отметились невероятными достижениями. Нападающая Марта, шесть раз признававшаяся лучшей футболисткой года, забила два мяча и стала первой в истории спортсменкой, у которой есть голы на пяти Олимпиадах подряд. С этим успехом её даже поздравил величайший бразильский форвард Пеле. А 43-летняя Формига стала самой возрастной футболисткой в истории Олимпийских игр. Для неё это уже седьмая попытка завоевать золото, она ещё не пропускала ни один турнир с тех пор, как женский футбол вошёл в программу.
Встречи в группе E получились не такими богатыми на голы. Великобритания обыграла Чили со счётом 2:0 в первом матче Олимпиады в Токио. В составе европейской команды дубль оформила Эллен Уайт, при том что ещё один её гол был отменён из-за офсайда.
Канада и Япония стали единственной парой первого тура, которая поделила очки. Североамериканки открыли счёт стараниями Кристин Синклер — 38-летняя нападающая проводила свой 300-й матч за сборную и оформила 187-й гол, укрепив своё лидерство среди лучших бомбардиров в истории футбола. Во втором тайме произошёл довольно драматичный эпизод — канадский вратарь Стефани Лаббе с нарушением правил остановила Мину Танаку и получила травму, из-за которой игра была остановлена на несколько минут. Лаббе нашла в себе силы, чтобы остаться на исполнение пенальти и отразила его, после чего всё-таки покинула поле. Её сменщица Кейлин Шеридан оставить ворота в неприкосновенности не смогла. На 84-й минуте она пропустила дальний удар в исполнении Манны Ивабути, после которого счёт стал 1:1.
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