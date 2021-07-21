«Вчера было нереально тяжело»: российский пловец Бородин не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Российский пловец Илья Бородин получил положительный тест на коронавирус и не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио. Он был претендентом на медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием, в которой является действующим чемпионом Европы. 18-летний спортсмен заявил, что соблюдал все меры предосторожности при подготовке к соревнованиям и переносит болезнь бессимптомно, но поехать с командой в Японию не успеет даже после выздоровления.

В российской олимпийской команде ощутимая потеря — в Токио не сможет выступить пловец Илья Бородин. Тест на коронавирус, который он сдал на сборе во Владивостоке перед вылетом на соревнования, оказался положительным. Это первый случай инфицирования в сборной, который привёл к вынужденному отказу от участия в Играх.

В свои 18 лет Бородин вполне заслуженно считался одним из претендентов на медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием. В мае он стал первым за 40 лет российским пловцом, выигравшим на ней золото чемпионата Европы. В финале уроженец Брянска показал время 4:10,02 и обновил юниорский рекорд мира. В текущем сезоне это шестой лучший результат среди всех пловцов. При этом Бородин уступает всего секунду лидеру этой дисциплины Дайе Сэто из Японии — на таком длинном отрезке это не считается большим отставанием.

Также по теме По законам военного времени: почему сложности перед Играми в Токио должны помочь российским спортсменам Перенос токийской Олимпиады на год должен сослужить хорошую службу российским спортсменам. В отличие от многих других атлетов, они...

В Токио Бородин должен был стартовать одним из первых в российской команде — уже 24 июля пройдут отборочные заплывы в 400-метровом комплексе, а финал состоится на следующий день. Также он был заявлен на дистанции вдвое короче, на которой медали будут разыграны 30 июля. Возможности получить отрицательный тест и успеть присоединиться к команде у Бородина не осталось, поэтому Россию в комплексном плавании представят только Андрей Жилкин и Максим Ступин, шансы которых на олимпийские награды довольно малы.

Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) заявили, что в сборной соблюдались все требования Роспотребнадзора по защите от коронавирусной инфекции. У остальных спортсменов, тренеров и специалистов тесты отрицательные, и утром 22 июля они смогут вылететь из Владивостока в Токио, заявил первый вице-президент федерации Виктор Авдиенко.

«К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участия в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Отправиться с командой он не сможет. Илья — один из самых дисциплинированных людей в сборной, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это всё-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно. У остальных спортсменов с тестами всё в порядке, команда вылетает в Токио 22 июля», — цитирует Авдиенко РИА Новости.

Сам Бородин рассказал, что чувствует себя хорошо и находится в прекрасной спортивной форме. Он затруднился объяснить, где смог подхватить инфекцию, притом что другие пловцы успешно получили допуск.

«О положительном тесте узнал вчера. Останусь во Владивостоке до тех пор, пока тест не будет отрицательным. Я даже в лифте маску надевал. Просто не понимаю, где мог подцепить этот вирус. У всех в команде всё отрицательно... Я не прививался, болею бессимптомно. Просто переносчик, поэтому изолировали. А чувствую себя прекрасно. И, судя по тренировкам, готов был хорошо. По секундам сказать не могу, но на свой лучший результат — точно», — рассказал Бородин изданию «Спорт-Экспресс».

Спортсмен признался, что сначала очень тяжело воспринял такой удар, но спустя сутки смирился с тем, что грядущая Олимпиада пройдёт без его участия.

«Я вчера был очень расстроен. Даже понять не мог вообще, что произошло и как это может быть, поскольку никаких симптомов у меня нет, чувствую себя как обычно. Ничто не предвещало этого положительного теста. Пока мало кто знает о случившемся, я нахожусь в изоляции, вот передали мне чипсы и колу в знак поддержки. И мне, и тренеру вчера было нереально тяжело, главное ведь, от меня буквально ничего не зависит и ничего не изменить. Ничего не сделаешь уже. Смирился... Практически», — цитирует Бородина РИА Новости.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил сожаление, что 18-летний пловец не сможет выступить в Токио. По его словам, все сборные по разным видам спорта отдавали себе отчёт в том, насколько важно соблюдать меры безопасности при подготовке к Играм.

«Искренне жаль, что Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи. Вместе с тем расстраивает, что принятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами», — сказал Поздняков.

Бородин пока является единственным пловцом, который пропустит Игры в Токио из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что литовец Гедриус Титенис сдал положительный тест перед приездом в Японию, но следующие проверки показали, что результаты были ложными, поэтому он смог остаться с командой. В других же видах спорта есть потери — на Олимпиаде не выступят вице-чемпионка Европы по скейтборду Кэнди Якобс из Нидерландов и первый номер в стрельбе на круглом стенде Эмбер Хилл из Великобритании.