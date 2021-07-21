Великая: очень рада, что меня выбрали знаменосцем сборной России

Российская фехтовальщица Софья Великая высказалась о роли знаменосца сборной России на летних Олимпийских играх в Токио.

«В сборной России много достойных кандидатов, но все одновременно не могут идти с флагом. Я очень рада, что меня выбрали знаменосцем сборной России. Будет о чём рассказать детям. Для меня это честь», — цитирует Великую пресс-служба Олимпийского комитета России.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Великая рассказала, что удерживает её в спорте.