Олимпийская чемпионка Великая рассказала, что удерживает её в спорте

Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила на вопрос о том, что удерживает её в спорте.

«У меня нет личного золота с Олимпийских игр. Были две серебряных медали с предыдущих Олимпиад. Признаюсь, если бы я выиграла золото, то давно бы завершила карьеру. Но я не могу уйти, не попробовав добиться этой победы», — цитирует Великую «Чемпионат».

По словам фехтовальщицы, продолжить карьеру её подталкивает невероятная поддержка болельщиков.

«Мне приходят столько добрых слов и пожеланий от болельщиков, это настолько вдохновляет мотивирует, что сложно передать словами. Это как волна, но не та, которая тебя утопит, а та, которая несёт всё выше», — сказала она.

Также Великая рассказал о своей цели на Олимпийских играх.

«Тут нечего скрывать. Я должна использовать свой шанс. Уже нет того волнения, что было на моей первой Олимпиаде. Тем более, я олимпийская чемпионка в команде, и те эмоции уже никогда не стереть из памяти», — рассказала фехтовальщица.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Великая ответила на вопрос о завершении карьеры после Олимпиады.