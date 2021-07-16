Знаменосец сборной России Великая ответила на вопрос о завершении карьеры после Олимпиады

Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила на вопрос о завершении карьеры.

«Я не буду делать заявление о завершении карьеры сейчас. Мне хотелось бы попрощаться со спортом на «Московской сабле» при своих болельщиках. Но пока непонятно, состоится ли соревнование в этом году и если да, то когда», — цитирует Великую «Чемпионат».

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей.