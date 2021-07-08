Источник: Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей

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Олимпийские игры — 2020 в Токио, а также соревнования в близлежащих префектурах (Сайтама, Тиба и Канагава) будут проходить без зрителей.
Источник: Олимпиада в Токио пройдёт без зрителей
  • Reuters

Об этом сообщает агентство Kyodo. Официально об этом решении пока не было объявлено. Ожидается, что церемонии открытия и закрытия Игр также пройдут без зрителей.

Решение о проведение Игр без зрителей будет принято на пятисторонней встрече президента МОК Томаса Баха, главы МПК Эндрю Парсонса, министра по делам олимпиады Тамаё Марукавы, губернатора Токио Юрико Коикэ, а также главы оргкомитета олимпийских и паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото. 

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Токио введут охватывающий Олимпиаду режим ЧС из-за COVID-19.

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