В Токио введут охватывающий Олимпиаду режим ЧС из-за COVID-19

В период с 12 июля по 22 августа в Токио японские власти вводят режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура. Таким образом режим ЧС охватывает время поведения Олимпиады в столице Японии.

Об этом сообщает ТАСС.

«В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм «дельта». Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения. Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа», — сказал Нисимура.

Из этого следует, что режим ЧС будет действовать в Токио на всё время проведения Олимпийских игр.

Кроме того, по словам министра, на тот же период правительство продлевает соответствующие меры и для южной префектуры Окинава.

На прошлой неделе в Токио зафиксировали максимальный прирост инфицированных COVID-19 за месяц. В Минздраве Японии ранее отмечали, что тенденция к увеличению заболеваемости наблюдается несмотря на указ властей закрывать заведения общепита в 20:00.