В Токио за три недели до ОИ выявлен рекордный за месяц прирост заболеваний COVID-19

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В Токио за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за месяц.
В Токио за три недели до ОИ выявлен рекордный за месяц прирост заболеваний COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные, опубликованные столичной префектурой.

«Даже несмотря на требование закрывать заведения общепита в 20:00, количество людей, которые находятся вечером вне дома, после отмены режима чрезвычайной ситуации выросло на 18%. Нас также беспокоит рост числа госпитализированных», — заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура.

Статистические показатели по коронавирусу в Токио начали расти примерно с середины прошлой недели. За минувшие сутки было зафиксировано 714 новых случаев заболевания, в то время как почти весь июнь уровень прироста количества инфицированных держался на уровне 400, а в отдельные дни достигал 500 человек. 

Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Усэйн Болт обратился к участникам Олимпиады в Токио.

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