Болт обратился к участникам Олимпиады в Токио

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт обратился к участникам предстоящих летних Олимпийских игр в Токио.

«Наслаждайтесь! Наслаждайтесь этим моментом! Будет круто! Вы едете в прекрасную страну — в Японию. Она просто замечательна. Я был там. Так что просто наслаждайтесь этим опытом. Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие. То, что вы на Олимпийских играх, может быть ошеломительным и выбить из колеи, но просто вспомните весь тот труд, который вы вложили, чтобы попасть туда, и не переставайте стремиться ввысь. Покажите, на что вы способны! Это главное!» — приводит слова Болта пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, кто может понести знамя сборной России на открытии Игр в Токио.