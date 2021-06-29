Стало известно, кто может понести знамя сборной России на открытии Игр в Токио

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, кто может стать знаменосцем национальной команды на церемонии открытия летних Игр в Токио.

«Руководителем российской олимпийской миссии будет директор по спорту Андрей Конокотин. Сегодня ОКР рекомендовал нашей делегации в качестве знаменосцев утвердить Максима Михайлова и Софью Великую», — заявил Поздняков.

Великая является чемпионкой Игр-2016 в командном турнире по фехтованию на саблях. Михайлов — олимпийский чемпион 2012 года по волейболу.

Церемония открытия Игр в Токио пройдёт 23 июля. Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлится до 8 августа.

Ранее Поздняков заявил, что количество спортсменов на церемонии открытия Игр в Токио не будет ограничено.