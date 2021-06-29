Глава ОКР заявил, что количество спортсменов на церемонии открытия Игр в Токио не будет ограничено

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о предстоящей церемонии открытия летних Игр в Токио.
Глава ОКР заявил, что количество спортсменов на церемонии открытия Игр в Токио не будет ограничено
  • Reuters

«Каждый спортсмен должен прибыть в Токио не ранее чем за пять дней до начала соревнований. Те спортсмены, которые будут в день открытия Игр находиться в Олимпийской деревне, смогут принять участие в церемонии по согласованию с тренерами. Церемония открытия пройдёт планово на главном стадионе Игр, сейчас на согласовании, сколько японских зрителей смогут посетить эту церемонию. Спортсмены не обсуждаются — они главная фигура всего олимпийского движения. Никаких ограничений по количеству на сегодняшний момент нет», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Церемония открытия Игр в Токио пройдёт 23 июля. Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлится до 8 августа.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 30 июня проведёт встречу с российскими олимпийцами.

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