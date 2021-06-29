Путин 30 июня проведёт встречу с российскими олимпийцами

Президент России Владимир Путин 30 июня проведёт встречу с российскими спортсменами, отправляющимися на летние Олимпийские игры в Токио.

Об этом изданию «Р-Спорт» сообщил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

«Завтра будем встречаться с президентом, нас будет представлять главный тренер женской сборной Дмитрий Морозов», — сказал Анисимов.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет разрешит политические протесты на Олимпиаде.