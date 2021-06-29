Путин 30 июня проведёт встречу с российскими олимпийцами
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- РИА Новости
Об этом изданию «Р-Спорт» сообщил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.
«Завтра будем встречаться с президентом, нас будет представлять главный тренер женской сборной Дмитрий Морозов», — сказал Анисимов.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет разрешит политические протесты на Олимпиаде.