Бах заявил, что спортсмены имеют право преклонять колено на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал преклонение колен британскими и чилийскими футболистками на летних Олимпийских играх в Токио.

«Это дозволено и не нарушает Правило 50, об этом отдельно говорилось в нормативных документах», — цитирует Баха ТАСС.

21 июля футболистки сборных Великобритании и Чили попали в историю Олимпийских игр как первые спортсмены, преклонившие колено в знак борьбы против расизма и дискриминации.

Согласно обновлённому руководству для участников Олимпиады, принятому МОК, спортсмены смогут активнее выражать свою политическую позицию. При этом какие-либо демонстрации допускаются только до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения.

Игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее в Госдуме осудили преклонение колен британскими футболистками на Олимпиаде в Токио.