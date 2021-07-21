В Госдуме осудили преклонение колен британскими футболистками на Олимпиаде в Токио

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на преклонение колен британскими футболистками на летних Олимпийских играх в Токио.

«Таким акциям не место на Олимпийских играх. Это наиважнейшие мероприятие, где собирается огромное количество людей с различными взглядами. На Олимпиаду приезжают показывать свои спортивные достижения, а не устраивать политические баталии», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По словам депутата, на месте Международного олимпийского комитета он бы запретил на Олимпийских играх политические акции любого рода.

«Нельзя допустить превращения Олимпийских игр в некое масштабное политическое мероприятие», — сказал он.

21 июля футболистки сборных Великобритании и Чили попали в историю Олимпийских игр как первые спортсмены, преклонившие колено в знак борьбы против расизма и дискриминации.

Согласно обновлённому руководству для участников Олимпиады, принятому МОК, спортсмены смогут активнее выражать свою политическую позицию. При этом какие-либо демонстрации допускаются только до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения.

Игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что футболистки сборных Великобритании и Чили впервые на Олимпиаде преклонили колено перед матчем.