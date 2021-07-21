Футболистки сборных Великобритании и Чили впервые на ОИ преклонили колено перед матчем

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Футболистки сборных Великобритании и Чили попали в историю Олимпийских игр как первые спортсмены, преклонившие колено в знак борьбы против расизма и дискриминации.
Футболистки сборных Великобритании и Чили впервые на ОИ преклонили колено перед матчем
  • Reuters

Матч состоялся 21 июля. Согласно обновлённому руководству для участников Игр, принятому МОК, спортсмены смогут активнее выражать свою политическую позицию. При этом какие-либо демонстрации допускаются только до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения. 

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. 

Ранее сообщалось, что американские гимнастки отказались от проживания в Олимпийской деревне.

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