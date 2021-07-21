Футболистки сборных Великобритании и Чили впервые на ОИ преклонили колено перед матчем

Футболистки сборных Великобритании и Чили попали в историю Олимпийских игр как первые спортсмены, преклонившие колено в знак борьбы против расизма и дискриминации.

Матч состоялся 21 июля. Согласно обновлённому руководству для участников Игр, принятому МОК, спортсмены смогут активнее выражать свою политическую позицию. При этом какие-либо демонстрации допускаются только до начала соревнований, а не на подиуме во время награждения.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Ранее сообщалось, что американские гимнастки отказались от проживания в Олимпийской деревне.