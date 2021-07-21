Американские гимнастки отказались от проживания в Олимпийской деревне

Женская сборная США по спортивной гимнастике не будет жить в Олимпийской деревне во время Игр в Токио.

«Это было наше совместное решение. Мы знаем, что оно не идеально, говоря об олимпийском опыте, но во время пандемии нет ничего идеального. Мы думаем, что сможем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях отеля», — написала в Twitter Сесиль Лэнди, тренер четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз.

Накануне запасная американской команды по спортивной гимнастике Кара Икер получила положительный результат теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году.