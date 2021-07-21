Признание самбо, ограничения для императрицы и поиски сбежавшего тяжелоатлета: как в Токио готовятся к Олимпийским играм

Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил отмены Олимпийских игр в случае ухудшения ситуации с COVD-19. Супруга императора Нарухито не сможет посетить церемонию открытия из-за жёстких коронавирусных ограничений. Полиция нашла сбежавшего из олимпийской деревни тяжелоатлета из Уганды. А самбо получило признание МОК на 138-й сессии комитета. Чем живёт Япония в преддверии главного спортивного события — в материале RT.

Сессия МОК

Во вторник в Токио за несколько дней до начала Олимпийских игр стартовала 138-я сессия МОК. Одним из важнейших решений по её итогам стало принятие в олимпийскую семью шести видов спорта, включая самбо. Это порадовало многих отечественных болельщиков, ведь система самообороны была разработана в СССР и до сих пор очень популярна в стране. Международную федерацию сейчас возглавляет россиянин Василий Шестаков.

«11 лет мы всей командой шли к постоянному признанию со стороны МОК. Я считаю, это большая победа не только для нас, но и для всего российского спорта. Потому что это первый российский вид, который стал олимпийским. И думаю, в ближайшее время таких у нас, к сожалению, больше не будет», — приводит слова функционера «Р-Спорт».

Вердикт отметили в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина «приветствовал» решение МОК и напомнил, что Россия — «родина самбо». Порадовались историческому событию и многие бойцы, которые начинали свой путь именно в этом виде, например, Фёдор Емельяненко — заслуженный мастер спорта по самбо.

«От всей души поздравляю Международную федерацию с полноценным признанием! Очень рад за наш вид спорта, за всех нас — самбистов», — написал Емельяненко в Instagram.

Основными же темами первого дня сессии стали борьба с коронавирусом и отсутствие зрителей на трибунах во время соревнований. Так, президент МОК Томас Бах признался, что даже не представлял, с какими сложностями организаторам придётся столкнуться из-за переноса ОИ.

«У нас не было никакой дорожной карты, никто такого никогда не делал. Мы могли пойти на подобное решение только благодаря полному взаимному доверию между японскими партнёрами и нами», — объяснил руководитель комитета.

Он также раскрыл сумму, которую МОК инвестировал в Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Она составит $1,7 млрд.

«Мы выполняем свои обязательства, реинвестируем 90% нашей прибыли на благо спортсменов всего мира, а это около $5 млрд», — добавил Бах.

Ситуация с коронавирусом

Между тем ситуация с COVID-19 на ОИ продолжает ухудшаться, хотя Игры даже не начались. Согласно отчёту, 20 июля положительные тесты на коронавирус сдали уже девять человек, среди которых оказался один спортсмен. Его имя не называется, но это третий случай заболевания в олимпийской деревне среди атлетов. Что касается остальных восьми случаев, то заразился один волонтёр и семеро японских граждан, связанных с проведением ОИ.

На этом фоне генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто даже заявил, что Олимпиада может быть отменена в случае ухудшения.

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«Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, снова созовём пятисторонние переговоры. На данный момент заболеваемость коронавирусом может расти или падать, поэтому подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация», — приводит слова Муто Sky Sports.

Но наиболее мрачный прогноз сделал бывший директор Института здравоохранения при Королевском колледже Лондона Кейдзи Сибуйя. По его словам, «пузырь», который организаторы пытаются создать для спортсменов, по сути, уже «лопнул», о чём свидетельствует всё большее число заболевших. Он предположил, что в деревне появится «скопление инфекций», которые будут передаваться при контакте с местными жителями.

Причём в самой стране коронавирусные ограничения коснутся даже семьи монарха. Стало известно, что император Нарухито посетит церемонию открытия ОИ в одиночестве без своей супруги. Императрица Масако попасть на мероприятие не сможет, поскольку количество его участников строго ограничено. Занять место на трибунах смогут только VIP-персоны: спонсоры, дипломаты и члены МОК.

Сам Нарухито, по информации Kyodo, во время своей торжественной речи постарается избегать слова «празднование», которое посчитали неуместным из-за пандемии COVID-19.

Обсуждение олимпийской деревни

Спортсмены же в преддверии старта Игр продолжают обсуждать условия проживания в олимпийской деревне. Многие, мягко говоря, сочли их скромными. Пожалуй, жёстче всех высказался первый вице-президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, сравнивший их с «настоящим средневековьем». В среду Муто ответил отечественному функционеру. По его словам, деревня «должна быть в первую очередь удобной». Он также призвал спортсменов продолжать высказывать свои мнения на этот счёт.

Многие с удовольствием воспользовались этой возможностью. Так, гандболистка Владлена Бобровникова пожаловалась на «абсолютный минимализм». Её удивило отсутствие в номерах кухни, холодильника и даже телевизора.

«На пятерых у нас два совмещённых туалета с ванной, очень маленькие. Знаю, что высокие спортсмены почти не помещаются. На завтраке болтали с теннисисткой Леной Весниной — они, конечно, в шоке: парни живут вчетвером или впятером, и у них на всех — один совмещённый с ванной туалет. У нас, слава богу, хотя бы два на пятерых — очереди не создаются», — рассказала Бобровникова.

В свою очередь, каратистка из Казахстана Софья Берульцева посетовала, что атлеты не имеют права выбраться в город и могут посещать только столовую и тренажёрный зал. Некоторые участники вообще отказались от проживания в деревне. Например, так поступила австралийская теннисистка Эшли Барти. Первая ракетка планеты заселилась в другое место.

Впрочем, некоторым предельная аскетичность номеров пришлась по душе. Например, отечественный волейболист Артём Вольвич вспомнил, что на предыдущих ОИ в Рио-де-Жанейро организация была намного хуже. При этом низкие потолки он объяснил невысоким средним ростом японцев, а нашумевшие «антисекс-кровати» назвал шуткой.

«Нет холодильника в номере — но это вообще не проблема, как и отсутствие кухни. Никто здесь ничего не готовит. А еда в столовой абсолютно нормальная, вкусная», — цитирует волейболиста Газета.ру.

А украинские спортсмены, по словам президента НОК страны Сергея Бубки, вовсе «остались впечатлены» условиями и всем довольны. Наконец, глава ОКР Станислав Поздняков был приятно удивлён тренажёрным залом, который уже успел «протестировать» самостоятельно.

Головной боли организаторам за несколько дней до начала ОИ добавил и побег угандийского тяжелоатлета Джулиусу Сэкитолеко. 19 числа он прибыл вместе со своей сборной в Токио, но позднее был откреплён. Это стало последним ударом для африканца, который в этот же день сбежал из расположения команды.

Однако уже во вторник атлет был найден местными полицейскими в Йоккаити, который расположен почти в 200 км от места дислокации угандийцев. Выяснилось, что Сэкитолеко купил билет на поезд, заплатив наличными, а в городке Гифу встретился с одним из соотечественников. Беглеца легко выследили по камерам видеонаблюдения. Журналисты сообщают, что во время задержания он не сопротивлялся и дал все нужные показания, но, не переставая, плакал.

В завершение нельзя не упомянуть о медальном прогнозе компании Gracenot. По мнению издания, первое место с 96 наградами по итогам ОИ займёт США. А вот на второе место авторы материала поставили Россию. По их предположению, отечественная команда соберёт в общей сложности 68 медалей и всего на две обойдёт Китай. Пожалуй, такой результат игр станет по-настоящему успешным.