Мозер назвала ужасным новый девиз Олимпиады

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер считает, что изменение девиза Олимпийских игр связано с политической повесткой.

«Считаю, это ужас. Совершенно точно у меня в голове не возникла ассоциация с командной работой. Скорее я услышала желание бороться за права различных меньшинств. «Вместе»... Можно подумать, раньше мы все были порознь. Не можем же мы теперь все вместе встать на пьедестал. При чём тут это слово и как оно относится к олимпийскому девизу? У меня ощущение, что просто внесли политику», — сказала Мозер в беседе с RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее волейболист Тарас Хтей признался, что не считает, что новый девиз Игр направлен на борьбу с разными социальными неравенствами.