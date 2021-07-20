Мозер назвала ужасным новый девиз Олимпиады

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер считает, что изменение девиза Олимпийских игр связано с политической повесткой.
Мозер назвала ужасным новый девиз Олимпиады
  • РИА Новости

«Считаю, это ужас. Совершенно точно у меня в голове не возникла ассоциация с командной работой. Скорее я услышала желание бороться за права различных меньшинств. «Вместе»... Можно подумать, раньше мы все были порознь. Не можем же мы теперь все вместе встать на пьедестал. При чём тут это слово и как оно относится к олимпийскому девизу? У меня ощущение, что просто внесли политику», — сказала Мозер в беседе с RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее волейболист Тарас Хтей признался, что не считает, что новый девиз Игр направлен на борьбу с разными социальными неравенствами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить