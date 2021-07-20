Хтей об изменении девиза ОИ: не думаю, что идёт речь о борьбе с разного рода неравенствами

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Тарас Хтей не считает, что новый девиз Игр направлен на борьбу с разными социальными неравенствами.
Хтей об изменении девиза ОИ: не думаю, что идёт речь о борьбе с разного рода неравенствами
  • Reuters

«Не думаю, что тут идёт речь о борьбе с разного рода неравенствами. Скорее есть желание поддержать всех атлетов, которые поехали в Токио. Страна подготовила спортсменов и верит в свою команду. Им сейчас приходится очень непросто. Они находятся в сложных условия. Я знаю, что такое Олимпийские игры, поскольку сам принимал участие в нескольких. Ребят поселили в маленькие комнаты, где они спят на кроватях из картона. Причём сборной России по волейболу там жить почти месяц», — сказал Хтей RT.

Он также отметил, что нельзя забывать о коронавирусных ограничениях. По его мнению, это давит на спортсменов, хотя люди и находятся в равных условиях. 

«Поэтому МОК, дополнив девиз, хочет, чтобы страны объединились и поддержали своих спортсменов, поскольку им будет очень непросто. Вот и россияне должны объединиться и болеть за ребят, чтобы они ощутили эмоции на расстоянии. К тому же ОИ на этот раз пройдут при пустых трибунах», — добавил Хтей.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова не усмотрела в изменении девиза Олимпиады желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить