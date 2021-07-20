Хтей об изменении девиза ОИ: не думаю, что идёт речь о борьбе с разного рода неравенствами

Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Тарас Хтей не считает, что новый девиз Игр направлен на борьбу с разными социальными неравенствами.

«Не думаю, что тут идёт речь о борьбе с разного рода неравенствами. Скорее есть желание поддержать всех атлетов, которые поехали в Токио. Страна подготовила спортсменов и верит в свою команду. Им сейчас приходится очень непросто. Они находятся в сложных условия. Я знаю, что такое Олимпийские игры, поскольку сам принимал участие в нескольких. Ребят поселили в маленькие комнаты, где они спят на кроватях из картона. Причём сборной России по волейболу там жить почти месяц», — сказал Хтей RT.

Он также отметил, что нельзя забывать о коронавирусных ограничениях. По его мнению, это давит на спортсменов, хотя люди и находятся в равных условиях.

«Поэтому МОК, дополнив девиз, хочет, чтобы страны объединились и поддержали своих спортсменов, поскольку им будет очень непросто. Вот и россияне должны объединиться и болеть за ребят, чтобы они ощутили эмоции на расстоянии. К тому же ОИ на этот раз пройдут при пустых трибунах», — добавил Хтей.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова не усмотрела в изменении девиза Олимпиады желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств.