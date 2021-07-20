Журова не усмотрела в изменении девиза Олимпиады желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.

«Тема борьбы с расизмом прописана в других документах. Для меня слово «вместе» всё-таки ассоциируется с другими, более позитивными вещами, хотя с этой проблемой все тоже борются вместе. Но здесь речь скорее идёт о неких общих вещах, а не частных. О том, что всех сближает, а не разъединяет. Тогда это уже не вместе. Многие почему-то усмотрели в изменении девиза желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств, но я такого не увидела. Так можно любое слово интерпретировать неверно», — сказала Журова RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее Мозер заявила, что её совершенно не вдохновил новый девиз Олимпиады.