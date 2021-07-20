Журова не усмотрела в изменении девиза Олимпиады желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.
Журова не усмотрела в изменении девиза Олимпиады желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств
  • РИА Новости

«Тема борьбы с расизмом прописана в других документах. Для меня слово «вместе» всё-таки ассоциируется с другими, более позитивными вещами, хотя с этой проблемой все тоже борются вместе. Но здесь речь скорее идёт о неких общих вещах, а не частных. О том, что всех сближает, а не разъединяет. Тогда это уже не вместе. Многие почему-то усмотрели в изменении девиза желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств, но я такого не увидела. Так можно любое слово интерпретировать неверно», — сказала Журова RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее Мозер заявила, что её совершенно не вдохновил новый девиз Олимпиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить