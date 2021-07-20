Мозер заявила, что её совершенно не вдохновил новый девиз Олимпиады

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.
Мозер заявила, что её совершенно не вдохновил новый девиз Олимпиады
  • РИА Новости

«Я пока не поняла и не осознала идею. Она меня совершенно не вдохновила. Ещё Пьер де Кубертен дал нам девиз Олимпийских игр. Всегда была им воодушевлена. А эти люди из МОК берутся его менять. Вообще не понимаю, что происходит в мире. Какой-то бред... Что значит «вместе»? Вместе с кем? С разноцветными людьми? С командой? Я в новом лозунге этого не услышала», — сказала Мозер RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее Журова высказалась об изменении девиза Олимпиады.

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