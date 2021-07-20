Журова высказалась об изменении девиза Олимпиады

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением об изменении девиза Олимпийских игр.

«В лозунг решили добавить правильное слово «вместе». Спортсмены становятся быстрее, выше и сильнее благодаря командной работе. Речь идёт не только о тренерах, но и о семье, болельщиках, стране. В моём понимании это слово предназначается для всех тех, кто помогает атлету на Олимпийских играх. Также имеется в виду дружба между участниками соревнований. Плюс у МОК есть специальные программы, например, за чистоту планеты. Это общие проблемы, которые объединяют всех нас. Наконец, атлеты занимаются развитием спорта на планете и делают это тоже вместе. Думаю, речь идёт о таких ценностях», — сказала Журова RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее в Госдуме отреагировали на изменение девиза Олимпиады.