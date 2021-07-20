В Госдуме отреагировали на изменение девиза Олимпиады

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Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев поделился мнением об изменении девиза Олимпийских игр.
В Госдуме отреагировали на изменение девиза Олимпиады
  • РИА Новости

«Этот девиз был бы актуален в 1950-х годах, когда атлеты соревновались за счёт своих физических данных и побеждали благодаря спортивным результатам. На данный момент большинство решений, принимаемых в области международного спорта, целиком и полностью зависят от политических решений. Поэтому я бы предложил такой девиз: «Политика и спорт неразделимы», — цитирует Лебедева Sport24.

По мнению депутата, весь спорт и Международный олимпийский комитет — это сплошное лицемерие.

«Там давно ничего спортивного не осталось. Только ложь, политика и методы двойных стандартов. Всё это уже настолько прогнило, что добавляй слово «вместе» или не добавляй — сути это не поменяет», — сказал он.

Напомним, что первоначальный девиз «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможную отмену соревнований.

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