В оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможную отмену соревнований

Исполнительный директор оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто ответил на вопрос о возможной отмене соревнований.

«Мы не можем предвидеть, каким будет число положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Мы будем продолжать обсуждения, если случится всплеск. Мы договорились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, снова проведём пятисторонние переговоры. На данный момент число положительных тестов может увеличиваться или уменьшаться, так что будем оценивать ситуацию по ходу», — сказал Муто на пресс-конференции.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр.