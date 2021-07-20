МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый слоган для Олимпиад.
МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр
  • Reuters

Об этом сообщает Inside the Games. Первоначальный девиз «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Оригинальная фраза принадлежит священнику Андре Дидону, её взял за принцип основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. С 1894 года после утверждения первым конгрессом ОИ эта фраза была неизменным девизом Олимпиад.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее Шубенков рассказал о задаче номер один на ОИ.

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