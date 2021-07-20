МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый слоган для Олимпиад.

Об этом сообщает Inside the Games. Первоначальный девиз «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Оригинальная фраза принадлежит священнику Андре Дидону, её взял за принцип основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен. С 1894 года после утверждения первым конгрессом ОИ эта фраза была неизменным девизом Олимпиад.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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