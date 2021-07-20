Шубенков: задача номер один на ОИ — обязательно золотая медаль

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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков назвал свою задачу на грядущие Олимпийские игры в Токио.
Шубенков: задача номер один на ОИ — обязательно золотая медаль
  • Reuters
  • © Thomas Peter

«Задача номер один — это обязательно золотая медаль. Если победа, то и результат не особо важен. Однако если я покажу лучший в жизни результат, но его не хватит для победы, то, конечно, обижаться не имеет смысла. Поможет ли опыт Лондона-2012? Нет. Масса требований, которых раньше никогда не было. Качать приложения, отмечаться, заранее предоставлять расписание передвижений. Всё это беспрецедентно, ни в коем случае я такого ожидать не мог. Не знаю, как это будет работать. С другой стороны, я понимаю, что на соревнованиях у меня будут совершенно конкретные задачи, решать которые я, собственно, и еду», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее Шубенков признался, что был шокирован инцидентом с положительной допинг-пробой.

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