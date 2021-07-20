Шубенков признался, что был шокирован инцидентом с положительной допинг-пробой

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, как отреагировал на новость о том, что его допинг-проба дала положительный результат.

«Испытал ли я шок? Полный. Первая мысль: «Такого не может быть». Последние годы, когда я в столовую на сборах приходил, то даже кефир из общей посуды себе не наливал. Реально боялся. В кафе ходил только в те места, где меня не знают. Сначала действительно думал, что паранойя. А потом привык и без этого уже не мог. Оказалось, что не убережёшься. Сколько ни ужесточай меры безопасности, а предела здесь нет… Вычислили эти таблетки, затем нашли адвоката. А потом уже с ним буквально по часам стали расписывать, что делал в те дни, предшествующие дате сдачи пробы. Когда лекарство сыну назначили, когда принесли, сколько раз я ел, что именно, куда ходил и так далее… Это было, конечно, труднее всего, что надо было сделать: вспомнить обычный день, но оказавшийся очень важным», — цитирует Шубенкова РИА Новости.

В результате расследования Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) отказался от претензий в отношении россиянина по делу о допинге. Выяснилось, что причиной положительного допинг-теста Шубенкова стали очень маленькие частички таблеток, которые принимал младший сын спортсмена.

Ранее CAS вынес вердикт по делу легкоатлета Лысенко.